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13.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Nachmittag weit abgeschlagen
Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,3 Prozent auf 57,94 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,3 Prozent auf 57,94 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'911 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 57,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 60,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'045'426 Intel-Aktien.
Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 145,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 32,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 43,22 Prozent sinken.
Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Intel veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Intel-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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