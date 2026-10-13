Intel Aktie News: Intel am Abend freundlich

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:26 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'209 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 102,77 USD. Bei 99,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 8'017'718 Intel-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Mit Abgaben von 67,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 USD belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.86 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Intel am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Intel die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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