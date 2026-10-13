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13.10.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel verbilligt sich am Nachmittag

Intel Aktie News: Intel verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 100,85 USD.

Intel
84.00 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 100,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'227 Punkten steht. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,23 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 99,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 3'549'117 Stück.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 29,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 67,38 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,042 USD aus. Am 23.07.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16.13 Mrd. USD gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4615 17.06.2027 158050310
Long 10.8097 19.03.2027 155881377
Long 210.7885 18.12.2026 157879547
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2064 12.77 160488035
Long 9.8041 9.00 160488033
Long 38.3164 1.07 160880123
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4843 9.53 161815029
Short 8.7808 5.58 161815028
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -84.95 140837012
Long 10 -9.99 156219586
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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