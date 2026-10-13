Intel Aktie News: Intel verbilligt sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 100,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'227 Punkten steht. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,23 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 99,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 3'549'117 Stück.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 29,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 67,38 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,042 USD aus. Am 23.07.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16.13 Mrd. USD gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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