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12.11.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Abend mit Abschlägen

Intel Aktie News: Intel am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 61,92 USD ab.

Intel
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Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 61,92 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'393 Punkten liegt. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,42 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,69 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 9'528'522 Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 129,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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