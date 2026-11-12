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12.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 59,74 USD.
Die Intel-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 59,74 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'335 Punkten steht. Die Intel-Aktie sank bis auf 59,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,69 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'604'903 Intel-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 138,27 Prozent. Bei einem Wert von 32,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 29.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intel ein EPS von 0,90 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Intel-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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