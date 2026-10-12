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12.10.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Montagabend mit Kursabschlägen

Intel Aktie News: Intel am Montagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Intel gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 101,10 USD.

Intel
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Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 101,10 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'234 Punkten steht. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 100,73 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 102,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 6'805'504 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 28,97 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 67,46 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,042 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 23.07.2026 vor. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 16.13 Mrd. USD gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 28.10.2027 wird Intel schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,55 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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