Intel Aktie News: Intel wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,1 Prozent auf 101,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'255 Punkten steht. Die Intel-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,23 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 102,58 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'259'515 Intel-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 208,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,042 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Intel die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,55 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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