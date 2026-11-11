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11.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel bricht am Mittwochnachmittag nach oben aus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Das Papier von Intel legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,1 Prozent auf 61,66 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 6,1 Prozent auf 61,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'370 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 62,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,78 USD. Zuletzt wechselten 8'006'370 Intel-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,87 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 46,64 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 29.10.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,50 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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