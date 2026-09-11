Intel Aktie 941595 / US4581401001
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11.09.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Freitagabend fester
Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 103,52 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 103,52 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'373 Punkten steht. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'803'632 Intel-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 37,50 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2025 auf bis zu 24,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 76,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Intel gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,67 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. USD – ein Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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