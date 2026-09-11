Intel Aktie 941595 / US4581401001
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11.09.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.
Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 103,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'397 Punkten notiert. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 104,89 USD zu. Bei 102,16 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 4'805'286 Stück.
Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 37,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,05 USD. Dieser Wert wurde am 13.09.2025 erreicht. Abschläge von 76,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Intel-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,50 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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