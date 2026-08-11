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11.08.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel tendiert am Dienstagabend tiefer

Intel Aktie News: Intel tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,21 USD abwärts.

Intel
78.46 CHF -1.09%
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Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 97,21 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'414 Punkten steht. Die Intel-Aktie sank bis auf 95,35 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 96,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 27'786'979 Stück.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,44 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 375,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12.86 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9581 18.12.2026 156468419
Long 78.9238 18.09.2026 157879546
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8629 11.35 159436606
Long 10.5156 6.14 158786644
Long 17.5261 2.12 158786012
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6837 10.96 159032609
Short 8.4804 7.89 158478374
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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