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11.05.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel steigt am Abend

Intel Aktie News: Intel steigt am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 127,32 USD.

Intel
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:26 Uhr 1,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'330 Punkten steht. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,75 USD aus. Bei 131,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 25'641'720 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,75 USD) erklomm das Papier am 11.05.2026. 4,27 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 18,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 85,10 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Intel liess sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,19 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 13.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Intel am 23.07.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,07 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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