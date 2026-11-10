Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend schwächer

Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 57,71 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'984 Punkten steht. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 56,86 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 58,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 12'205'072 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 146,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,99 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.10.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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