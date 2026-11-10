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10.11.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 57,71 USD ab.
Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 57,71 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'984 Punkten steht. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 56,86 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 58,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 12'205'072 Intel-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 146,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,99 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.10.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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