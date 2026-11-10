Intel Aktie News: Intel tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Intel konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 59,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'168 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 60,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 USD. Bisher wurden heute 5'390'101 Intel-Aktien gehandelt.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 138,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Mit einem Kursverlust von 44,77 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,90 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Intel am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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