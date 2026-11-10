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10.11.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel tendiert am Nachmittag nordwärts

Intel Aktie News: Intel tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 59,57 USD zu.

Intel
47.36 CHF -1.32%
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Das Papier von Intel konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 59,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'168 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 60,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,00 USD. Bisher wurden heute 5'390'101 Intel-Aktien gehandelt.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 138,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Mit einem Kursverlust von 44,77 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,90 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Intel am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8893 17.09.2027 161358186
Long 11.6463 18.12.2026 162802471
Long 488.3329 18.12.2026 155881374
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.61 11.03 161814521
Long 8.2906 8.03 162804724
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7937 11.53 162583453
Short 11.6463 5.62 161814683
Short 27.1296 -2.16 161814682
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.73 161358603
Long 10 -9.70 161358605
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
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Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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