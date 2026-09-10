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10.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend mit Abschlägen

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 101,02 USD.

Intel
82.01 CHF -0.48%
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Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 101,02 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'085 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 99,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 10'188'015 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 24,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5 -84.86 140837012
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