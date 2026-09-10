Intel Aktie News: Intel verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbussen

Die Intel-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,8 Prozent auf 100,03 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'110 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 99,34 USD. Mit einem Wert von 102,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'163'356 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 42,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 24,05 USD fiel das Papier am 13.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 75,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16.13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12.86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,50 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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