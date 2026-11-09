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09.11.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel reagiert am Abend positiv

Intel Aktie News: Intel reagiert am Abend positiv

Die Aktie von Intel zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Intel
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Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 58,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'209 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 59,26 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 56,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'269'853 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 143,07 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 32,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Intel-Aktie. Intel veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Intel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,50 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5.874 13.98 162583000
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Short 12.0417 4.34 162583451
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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