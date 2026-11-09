Intel Aktie News: Intel steigt am Montagnachmittag

Das Papier von Intel konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 58,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'162 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 58,52 USD. Bei 56,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 7'594'865 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 144,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Intel liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,90 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 16.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 13.65 Mrd. USD umgesetzt.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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