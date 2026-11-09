|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel steigt am Montagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 58,32 USD.
Das Papier von Intel konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 58,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'162 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 58,52 USD. Bei 56,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 7'594'865 Intel-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 144,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Intel liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,90 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 16.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 13.65 Mrd. USD umgesetzt.
Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen
So schätzen Analysten die Intel-Aktie ein
Intel-Aktie mit minus 30 Prozent tiefrot: Quartalszahlen enttäuschen Anleger
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Intel Aktie News: Intel steigt am Freitagabend stark (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.