Intel Aktie News: Intel fällt am Freitagabend

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 105,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'363 Punkten liegt. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 105,26 USD. Mit einem Wert von 108,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6'043'987 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Mit einem Zuwachs von 34,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 220,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Intel-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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