Intel Aktie News: Intel am Nachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 105,74 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'312 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 105,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'042'435 Intel-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. 34,61 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 32,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 68,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 USD. Intel veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,42 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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