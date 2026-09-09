Intel Aktie News: Intel zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 105,95 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'259 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 106,69 USD. Mit einem Wert von 103,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 11'379'880 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 25,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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