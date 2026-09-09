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09.09.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel am Mittwochnachmittag gefragt

Intel Aktie News: Intel am Mittwochnachmittag gefragt

Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Intel legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 105,19 USD.

Intel
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 105,19 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'293 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 106,00 USD zu. Bei 103,09 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 4'594'626 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 142,34 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 26,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,05 USD. Dieser Wert wurde am 13.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 77,14 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,50 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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