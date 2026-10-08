Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend im Ausverkauf

Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 106,34 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'206 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 105,24 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 110,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11'946'558 Intel-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,34 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,85 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,90 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 223,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Intel.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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