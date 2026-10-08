Intel Aktie 941595 / US4581401001
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08.10.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 110,02 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 110,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'463 Punkten notiert. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 108,55 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,09 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 3'328'019 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,38 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 32,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 70,10 Prozent sinken.
Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Intel veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,67 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,55 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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