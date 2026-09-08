Intel Aktie 941595 / US4581401001
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08.09.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel am Dienstagabend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,7 Prozent auf 105,06 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,7 Prozent auf 105,06 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'466 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 106,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,97 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'908'582 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 142,34 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 26,19 Prozent niedriger. Am 13.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 336,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,67 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.86 Mrd. USD umgesetzt.
Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,50 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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