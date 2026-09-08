Intel Aktie 941595 / US4581401001
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08.09.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Nachmittag mit sattem Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 101,30 USD.
Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 101,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'381 Punkten liegt. Die Intel-Aktie legte bis auf 103,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 100,97 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 7'269'256 Aktien.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 40,51 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,05 USD ab. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 321,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.13 Mrd. USD im Vergleich zu 12.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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