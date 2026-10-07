Intel Aktie News: Intel am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 112,94 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'510 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 115,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 111,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 8'371'880 Stück.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,03 Prozent. Bei einem Wert von 32,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 243,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Intel veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Intel-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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