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07.10.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel tendiert am Nachmittag fester

Intel Aktie News: Intel tendiert am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 113,69 USD nach oben.

Intel
92.49 CHF -2.41%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 113,69 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'412 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 114,32 USD. Bei 111,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 4'258'314 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 20,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 245,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 29.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Intel.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,55 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.5112 19.03.2027 145247847
Long 50.2858 18.12.2026 157879547
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9739 10.29 160070679
Long 10.7352 4.99 160187299
Long 14.9286 2.31 160187298
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4643 10.54 160632591
Short 9.367 7.89 161566420
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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