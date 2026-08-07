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07.08.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel verteuert sich am Freitagabend

Intel Aktie News: Intel verteuert sich am Freitagabend

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Intel
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Die Intel-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 101,36 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'579 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 103,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8'800'815 Intel-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,43 Prozent. Bei einem Wert von 19,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,044 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.10.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,49 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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