Intel Aktie News: Intel am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 98,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'624 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 98,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'063'624 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2025 auf bis zu 19,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,044 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.10.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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