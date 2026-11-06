Intel Aktie News: Intel steigt am Freitagabend stark

Das Papier von Intel konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,4 Prozent auf 57,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'650 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 57,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 54,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21'130'524 Intel-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 149,11 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 73,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.10.2026 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,90 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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