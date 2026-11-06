Intel Aktie News: Bullen treiben Intel am Freitagnachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 55,46 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'747 Punkten notiert. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,73 USD an. Bei 54,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 9'219'027 Intel-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 61,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Mit einem Kursverlust von 40,68 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.10.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Intel am 28.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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