05.11.2025 20:27:13
Intel Aktie News: Anleger schicken Intel am Mittwochabend ins Plus
Die Aktie von Intel zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 38,17 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 38,17 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'627 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 38,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6'987'585 Intel-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 42,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 53,72 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,036 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,88 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Intel-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,323 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Intel Corp.
