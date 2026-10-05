Intel Aktie 941595 / US4581401001
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05.10.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel büsst am Montagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 117,02 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 117,02 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'392 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 115,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'989'900 Intel-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 255,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 USD belaufen. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,67 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 USD je Intel-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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