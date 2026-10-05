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05.10.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel büsst am Montagnachmittag ein

Intel Aktie News: Intel büsst am Montagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 117,02 USD.

Intel
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Um 16:28 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 117,02 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'392 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 115,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'989'900 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 255,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 USD belaufen. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,67 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 40.2683 18.12.2026 157879547
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 10.677 7.49 160187298
Long 58.3447 1.89 160644789
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1324 7.04 157884046
Short 9.8313 4.75 160632591
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 158687669
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Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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