Intel Aktie News: Intel zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 102,03 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'456 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 102,56 USD. Bei 99,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 10'197'038 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,61 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 80,79 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,044 USD je Intel-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.07.2026. Das EPS lag bei -2,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,67 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12.86 Mrd. USD eingefahren.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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