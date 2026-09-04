Intel Aktie News: Intel zieht am Nachmittag an

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 16:28 Uhr 3,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'545 Punkten liegt. Die Intel-Aktie legte bis auf 95,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 92,36 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'123'762 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 50,74 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,75 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 74,85 Prozent sinken.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.07.2026. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12.86 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 1,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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