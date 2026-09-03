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03.09.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend freundlich

Intel Aktie News: Intel am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 91,54 USD zu.

Intel
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 91,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'632 Punkten liegt. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,15 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 89,30 USD. Zuletzt wechselten 7'089'858 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.09.2025 (23,73 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Am 23.07.2026 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,67 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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