Intel Aktie 941595 / US4581401001
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03.09.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 88,80 USD abwärts.
Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 88,80 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'450 Punkten realisiert. Bei 87,74 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'768'334 Intel-Aktien.
Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,29 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,73 USD am 04.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 73,28 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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