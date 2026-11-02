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02.11.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel bricht am Abend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,3 Prozent auf 60,96 USD.
Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 7,3 Prozent auf 60,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'304 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 60,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,40 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 21'435'019 Aktien.
Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 32,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 46,03 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,045 USD. Intel gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,51 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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