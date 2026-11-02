Intel Aktie News: Intel verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 64,00 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'783 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 63,71 USD. Bei 65,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8'595'342 Intel-Aktien.

Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit einem Zuwachs von 122,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 32,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,045 USD. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,95 Prozent auf 16.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Intel wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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