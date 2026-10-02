Intel Aktie News: Intel verteidigt am Freitagabend Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Intel-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 119,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'161 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 126,00 USD. Bei 119,66 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 124,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'484'270 Intel-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 142,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 72,57 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,042 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,67 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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