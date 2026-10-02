Intel Aktie News: Intel am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Intel legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,1 Prozent auf 124,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'346 Punkten notiert. Bei 126,00 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'668'963 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 142,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 12,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,90 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 73,66 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,042 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.07.2026. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent auf 16.13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Intel-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten

AMD-Aktie mit Abschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten