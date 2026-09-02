Intel Aktie 941595 / US4581401001
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02.09.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel schiebt sich am Abend vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 89,41 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 89,41 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'217 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 90,42 USD. Mit einem Wert von 88,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'226'725 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,34 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Bei 23,69 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,50 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,67 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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