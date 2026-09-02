Intel Aktie News: Intel tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 88,65 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'211 Punkten steht. Bei 87,50 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,66 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'052'912 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 60,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,69 USD ab. Mit einem Kursverlust von 73,28 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12.86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,50 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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