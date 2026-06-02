Intel Aktie News: Intel am Abend mit roter Tendenz

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 106,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'066 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 104,17 USD. Bei 107,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 15'893'045 Intel-Aktien gehandelt.

Am 12.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,18 Prozent. Bei einem Wert von 18,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2025). Abschläge von 82,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,045 USD aus. Intel veröffentlichte am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 23.07.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 3 Jahren verdient