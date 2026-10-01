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01.10.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel gibt am Donnerstagabend ab

Intel Aktie News: Intel gibt am Donnerstagabend ab

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 120,06 USD.

Intel
99.48 CHF 0.27%
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Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 120,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'918 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 117,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'288'420 Intel-Aktien.

Bei einem Wert von 142,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 15,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,90 USD am 22.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,042 USD je Aktie ausschütten. Intel liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD gegenüber -0,67 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 16.13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12.86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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