Intel Aktie 941595 / US4581401001
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01.10.2026 16:29:00
Intel Aktie News: Intel gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 118,82 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 118,82 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'841 Punkten steht. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 117,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'782'221 Intel-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,79 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,042 USD aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 1,54 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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