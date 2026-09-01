Intel Aktie News: Intel am Abend im Minus

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 88,55 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'100 Punkten steht. Die Intel-Aktie sank bis auf 85,72 USD. Bei 86,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'578'070 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,34 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 60,75 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 23.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Intel am 22.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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