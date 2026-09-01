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01.09.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Anleger schicken Intel am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Intel Aktie News: Anleger schicken Intel am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 86,27 USD abwärts.

Intel
71.01 CHF -2.30%
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Die Intel-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 86,27 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'154 Punkten steht. Bei 85,72 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 86,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'038'575 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 142,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Bei einem Wert von 23,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 72,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 1,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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