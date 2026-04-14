Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.7%  SPI 18’623 0.9%  Dow 48’218 0.6%  DAX 23’989 1.0%  Euro 0.9202 -0.1%  EStoxx50 5’967 1.1%  Gold 4’779 0.8%  Bitcoin 58’308 -0.2%  Dollar 0.7808 -0.4%  Öl 98.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335Sika41879292Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue Meme-Aktie? - Weshalb Experten dem SpaceX-IPO meme-ähnliche Dynamiken zuschreiben
Analyst Bullish für EVOTEC-Aktie: KI-Fantasie beflügelt
Intel-Aktie im Höhenrausch: Hat die historische Rekord-Rally noch Luft nach oben?
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
SAP-Aktie fester: Analystenstimme und US-Technologiewerte stützen
Suche...

Intel Aktie 941595 / US4581401001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rekordserie 14.04.2026 11:23:20

Intel-Aktie im Höhenrausch: Hat die historische Rekord-Rally noch Luft nach oben?

Intel-Aktie im Höhenrausch: Hat die historische Rekord-Rally noch Luft nach oben?

Die Intel-Aktie hat eine historische Serie hingelegt: Neun Handelstage in Folge geht es für den Chipriesen nun nach oben - so lange wie noch nie in der Konzerngeschichte.

Intel
51.76 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen
• Intel-Aktie neun Tage in Folge im Plus
• Rekord-Rally mit über 58 Prozent Zuwachs
• Analysten warnen vor begrenztem Aufwärtspotenzial

Die Intel-Aktie gehört aktuell zu den grössten Gewinnern am US-Technologieparkett. Mit einer historischen Serie von neun Handelstagen in Folge im Plus hat der Halbleiterkonzern laut Marketwatch einen neuen Rekord aufgestellt. Doch trotz der beeindruckenden Rally bleibt die Frage: Wie viel Potenzial steckt nach dem starken Anstieg noch in der Aktie?

Rekordserie: Intel-Aktie legt neun Tage in Folge zu

Die Intel-Aktie schloss an der NASDAQ zuletzt mit einem Tagesplus von 4,49 Prozent bei 65,18 US-Dollar und verzeichnete damit den neunten positiven Handelstag in Folge - die längste Gewinnserie der Unternehmensgeschichte. In diesem Zeitraum legte die Aktie insgesamt um rund 58,3 Prozent zu, wie MarketWatch betont. Und auch am heuteigen Dienstag scheint die Gewinnserie nicht abzureissen: Vorbörslich steigt der Titel um weitere 1,66 Prozent auf 66,26 US-Dollar.

Laut MarketWatch profitierte der Titel dabei von einer Reihe positiver Unternehmens- und Branchensignale, insbesondere rund um die steigende Nachfrage nach Server-Prozessoren und eine stabilere Entwicklung im PC-Markt. Die Stimmung unter Investoren habe sich dadurch spürbar aufgehellt.

Analysten bleiben vorsichtig trotz starker Nachfrage

Trotz der starken Kursentwicklung mahnt UBS-Analyst Timothy Arcuri zur Vorsicht. Vor der anstehenden Quartalszahlen erwartet er gemäss MarketWatch zwar robuste Ergebnisse, gestützt durch eine "resiliente Nachfrage" im PC-Segment sowie eine "deutlich steigende Nachfrage" bei Server-CPUs. Gleichzeitig habe Intel zudem die Preise für Server-Prozessoren um etwa 10 Prozent erhöhen können.

Dennoch sieht der Analyst begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial. "Ob dies ausreichen wird, um die Aktie weiter nach oben zu treiben, ist eine grössere Frage", erklärte Arcuri laut MarketWatch - insbesondere da die Aktie bereits stark gestiegen sei.

Zudem verweist er auf die Bewertung: Intel werde aktuell mit etwa dem 20-Fachen des Bullen-Szenarios für 2030 gehandelt. Daraus leite sich ab, dass "das Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau aus etwas begrenzt ist".

Foundry-Fantasie als langfristiger Kurstreiber

Trotz kurzfristiger Bewertungssorgen bleibt ein zentrales Thema für Anleger die Zukunft des Foundry-Geschäfts. Besonders die Entwicklung des 14A-Prozessknotens, für den Intel ein neues Prozess-Design-Kit erwartet, gilt laut Arcuri als wichtiger Katalysator.

Er bezeichnete diese Entwicklung als "einen wichtigen Foundry-Katalysator". Hintergrund: Die Wall Street sieht in 14A einen entscheidenden Baustein, um externe Kunden für die Intel-Fertigung zu gewinnen und die Wettbewerbsfähigkeit im Chip-Markt zurückzuerlangen.

Auch neue Partnerschaften stärken diese Perspektive. So hat Intel zuletzt unter anderem eine Kooperation mit Elon Musks Unternehmen Terafab sowie neue strukturelle Schritte im Bereich der Fertigungsfinanzierung angekündigt. Dazu zählt unter anderem der Rückkauf von Anteilen an einem Joint Venture rund um die Fab 34 in Irland.

Arcuri kommentierte diese Entwicklung positiv, sieht darin aber langfristige Unsicherheiten: Zwar könnten solche Schritte die operative Hebelwirkung verbessern, gleichzeitig bleibe die Frage nach der nachhaltigen Ertragskraft offen.

Intel-Aktie zwischen Rekordlauf und Bewertungsdebatte

Die Intel-Aktie erlebt derzeit eine aussergewöhnliche Erfolgsserie, getragen von KI-Fantasie, steigender Servernachfrage und Fortschritten im Foundry-Geschäft. Dennoch bleibt die Lage laut Analysten gespalten: Während kurzfristig weitere positive Impulse möglich sind, mahnen Experten wie Timothy Arcuri zur Vorsicht aufgrund der bereits ambitionierten Bewertung.

Damit steht Intel an einem entscheidenden Punkt: Kann das Unternehmen den jüngsten Kurssprung durch operative Stärke rechtfertigen - oder war die Rekordserie bereits eingepreist?

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Das bedeuten die Entspannungssignale für Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.03.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.02.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.

Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.

☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.

Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.

Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.

Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.

Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?

Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

09:09 Hoffnung bleibt bestehen
09:07 Marktüberblick: Rebound im Software-Sektor
09:03 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – GD100 im Blick
10.04.26 Windkraft: Alles dreht sich
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’713.76 19.48 S0VBMU
Short 13’990.24 13.84 SF9BXU
Short 14’497.21 8.97 SYMBIU
SMI-Kurs: 13’241.41 14.04.2026 11:26:56
Long 12’626.72 19.62 SK2BZU
Long 12’357.11 13.99 SATBJU
Long 11’863.61 8.97 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Oracle Aktie News: Oracle haussiert am Montagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Swiss Re-Aktie schwächelt: SST-Quote bestätigt
PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag im Plus
Lufthansa-Aktie rutscht ab: Piloten-Streik - Zahlreiche Flugausfälle in München erwartet
DroneShield-Aktie unter Druck nach starker Rally - Volatilität bleibt hoch
Nach geplatzten USA-Iran-Gespräche neue Hoffnungen: SMI und DAX letztlich schwächer -- US-Börsen schliessen höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Microsoft Aktie News: Microsoft schiebt sich am Nachmittag vor

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.